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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самаре выберут лучшие предприятия региона

29 октября 2018 12:31
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В Самаре выберут лучшие предприятия региона
Всего на конкурс поступило около 200 заявок.

30 октября в 16.00 в Самарском академическом театре оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) состоится торжественная церемония награждения лучших компаний в рамках конкурса «Достояние губернии — 2018». Экспертный совет выбрал победителей в каждой из 10 номинаций.
Всего на конкурс поступило около 200 заявок. Финалисты и победили уже определены из числа тех, кто открыто и продуктивно трудился на благо региона не менее трех лет и успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. На церемонии будут присутствовать государственные и общественные деятели региона, представители администраций муниципалитетов и компаний-участников, почетные граждане области.
Мероприятие проводится ТРК «Губерния» совместно с Общественной палатой Самарской области при поддержке Правительства региона во второй раз. В этом году появилось несколько нововведений. Так, номинация «Здоровье» разделена на два направления - частные компании и организации с государственной долей участия. В «Науке и образовании» среднему учебному звену не придется конкурировать с высшим. Кроме того, впервые заявлена номинация «Гостеприимная губерния». В нее могли попасть компании-организаторы фестивалей, выставок, активного отдыха и развлечений, различные заведения культуры, гостиницы, рестораны, парки, волонтерские организации.

Традиционно остались и следующие направления:
- Промышленность;
- Предпринимательство. Крупный бизнес;
- Предпринимательство. Малый и средний бизнес;
- Агропромышленный комплекс;
- Торговая марка в категории «Товары народного потребления»;
- Торговая марка в категории «Товары промышленного назначения»;
- Бренд региона.
Независимый экспертный совет из представителей Общественной и Торгово-промышленной палат Самарской области, регионального министерства экономического развития инвестиций и торговли, других профильных ведомств и руководства телерадиокомпании «Губерния», отобрал по несколько (по 3) финалистов и одному победителю в каждой из номинаций. Но, независимо от того, попала ли компания в шорт-лист конкурса, о ее успехах уже узнали видные государственные и общественные деятели области.

Почетное звание «Достояние губернии» поможет повысить узнаваемость компаний, работающих на благо родного края.

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