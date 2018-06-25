В Самаре пройдет заседание Совета при Губернаторе Самарской области по содействию развитию конкуренции

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Во вторник, 26 июня состоится заседание Совета при Губернаторе Самарской области по содействию развитию конкуренции под председательством врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко.В рамках заседания статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Андрей Цариковский выступит с докладом «О целях и задачах государственной политики по развитию конкуренции в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации». О работе по внедрению Стандарта развития конкуренции в Самарской области расскажет первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов.В рамках заседания будут освещены вопросы применения антимонопольного законодательства в Самарской области и меры поддержки субъектов малого предпринимательства при проведении закупок для обеспечения государственных нужд в Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.