В Самаре пройдет презентация проектов Предакселертаора GenerationS

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Во вторник, 6 марта, в 10.00 в офисе StartupSamara (Самара, Студенческий переулок, 8) пройдет финальная презентационная сессия ПредакселератораGenerationS-2017, федеральной программы развития технологических стартапов предпосевных и посевных стадий. Лучшие проекты из Самары и соседних регионовпрезентуют свои стартапы экспертам и менторам программы.Образовательная программа Предакселератора нацелена на повышение качества проектов и доведение их до следующей стадии развития. Предакселераторвпервые проходит в региональном формате, очные сессии пройдут в Екатеринбурге, Казани, Москве, Ростове-на- Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Томске. ВСамарский этап Предакселератора прошла 31 команда.Программа включала мастер-классы и семинары по бизнес-моделированию, проверке гипотез, методикам проверки жизнеспособности продукта «LeanStartup» и«CustomerDevelopment», маркетингу, продажам и созданию MVP. Участники изучили юридические аспекты оформления сделки с инвестором и отношенийвнутри команды, а также особенности защиты интеллектуальных прав. Кроме того, стартапы прошли онлайн-подготовку, которая включала лекции по основным темамтехнологического предпринимательства и менторские сессии.По итогам презентационной сессии 2 проекта будут отобраны для участия в специальной питч-сессии на федеральном финале GenerationS-2017 в Москве, гдепредставят свои разработки инвесторам и партнерам GenerationS. Команды-победители Предакселератора получать возможность принять участие вкорпоративных треках GenerationS-2018 без дополнительной экспертизы.По итогам GenerationS-2016 10 выпускников Предакселератора стали обладателями грантов в размере 500 тысяч рублей в рамках программы «Умник»Фонда содействия инновациям, грант-партнера GenerationS. В ходе программы этого года участники также получат рекомендации по заполнению заявки на грант, сообщает пресс-служба облправительства.