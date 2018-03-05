В Самаре пройдет презентация проектов Предакселертаора GenerationS
5 марта 2018 13:00
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Во вторник, 6 марта, в 10.00 в офисе StartupSamara (Самара, Студенческий переулок, 8) пройдет финальная презентационная сессия Предакселератора
GenerationS-2017, федеральной программы развития технологических стартапов предпосевных и посевных стадий. Лучшие проекты из Самары и соседних регионов
презентуют свои стартапы экспертам и менторам программы.
Образовательная программа Предакселератора нацелена на повышение качества проектов и доведение их до следующей стадии развития. Предакселератор
впервые проходит в региональном формате, очные сессии пройдут в Екатеринбурге, Казани, Москве, Ростове-на- Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Томске. В
Самарский этап Предакселератора прошла 31 команда.
Программа включала мастер-классы и семинары по бизнес-моделированию, проверке гипотез, методикам проверки жизнеспособности продукта «LeanStartup» и
«CustomerDevelopment», маркетингу, продажам и созданию MVP. Участники изучили юридические аспекты оформления сделки с инвестором и отношений
внутри команды, а также особенности защиты интеллектуальных прав. Кроме того, стартапы прошли онлайн-подготовку, которая включала лекции по основным темам
технологического предпринимательства и менторские сессии.
По итогам презентационной сессии 2 проекта будут отобраны для участия в специальной питч-сессии на федеральном финале GenerationS-2017 в Москве, где
представят свои разработки инвесторам и партнерам GenerationS. Команды-победители Предакселератора получать возможность принять участие в
корпоративных треках GenerationS-2018 без дополнительной экспертизы.
По итогам GenerationS-2016 10 выпускников Предакселератора стали обладателями грантов в размере 500 тысяч рублей в рамках программы «Умник»
Фонда содействия инновациям, грант-партнера GenerationS. В ходе программы этого года участники также получат рекомендации по заполнению заявки на грант, сообщает пресс-служба облправительства.
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