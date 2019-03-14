В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

109

21 марта c 11:00 до 14:00 в помещении МАУ г. о. Самара «Дворец творчества» (пр. Кирова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, организованная государственным казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.Находящихся в поиске работы на ярмарке вакансий ожидает:- личное общение со специалистами отделов кадров предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский;- подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, содержащей свыше 12000 вакансий;- профессиональные консультации об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;- консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии;- мастер-класс «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда».Кроме того, всем соискателям предоставят информацию о ситуации на рынке труда Самары и муниципального района Волжский, сведения о вакансиях сельскохозяйственных предприятий Самарской области, данные о наличии свободных рабочих мест в других регионах страны, а также о вакансиях по временной занятости.В ярмарке примут участие специализированные печатные издания - гражданам, ищущим работу, предложат свыше 1500 экземпляров газет, содержащих информацию о работе.Обращаем внимание, что все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно.Вход на ярмарку вакансий свободный, сообщает горадминистрация.16+