В Самаре пройдет Х межрегиональный форум для бизнеса «Самарская платформа развития бизнеса»

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12-13 декабря в «Лотте Отель Самара», пройдет Х ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса» - #MyBusinessPlatform.ru.Юбилейное мероприятие будет посвящено актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса, поддержке начинающих предпринимателей, легализации теневого сектора экономики и успешной работе предпринимателей городского округа Самара и Самарской области.Форум проводится Администрацией городского округа Самара при поддержке Правительства Самарской области.Участие в форуме может быть полезно:-представителям малого и среднего бизнеса, молодым предпринимателям;- руководителям, желающим построить и укрепить личный бренд;- бизнесменам, готовым расширять географию работы;- стартаперам, ищущих новые ресурсы и инвестиции;- предпринимателям, продающим через сайты и социальные сети;- людям, у которых есть интересные идеи и желание их реализовать;- активной молодёжи, желающей окунуться в бизнес-среду.12 декабря 2018 года в 10.00 состоится церемония открытия Форума «Самарская платформа развития бизнеса», после чего начнет первая сессия на тему: «Настоящее и будущее цифровой трансформации городского округа Самара и Самарской области».Продолжат сессию представители федеральных фондов, ассоциаций и общественных организаций для бизнеса с актуальными инструментами поддержки предпринимателей.В 13.30 начинают работу деловые площадки Форума:Семинар «Легализация теневого сектора экономики. Выйти из тени и остаться в плюсе»;Круглый стол «Масштабирование бизнеса. Как избежать ошибок при укрупнении своего дела?»;Круглый стол «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства местных товаропроизводителей»;Круглый стол «Опыт работы бизнес-инкубаторов Приволжского Федерального Округа»;Обучающий семинар «Основы предпринимательства».В рамках Форума будет работать зона «бизнес-бизнес», где можно задать вопросы и получить консультации по развитию своего бизнеса, а также будет работать консультационная площадка инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.Параллельно будет работать конференция межрегиональной премии в сфере маркетинга и рекламы «VolgaBrand».Второй день будет посвящен молодым предпринимателям, которые только начали свой путь в бизнесе и тем, кто хочет начать свое дело, получению знаний, представлению кейсов успешных сверстников, опыт состоявшихся бизнесменов и возможность протестировать свою идею, презентовать проект и даже получить первые инвестиции в свой проект.В 10.00 открытый диалог «Большой Business&Talk» откроет Бармин Олег - известный блогер России, автор книг – бестселлеров, бизнесмен с опытом ведения бизнеса с многомиллионным оборотом, банкротством и построением современного медиа-холдинга.С 10.00 до 18.00 пройдет итоговое совещание уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области совместно с прокуратурой Самарской области.14.00 – 16.00 деловую программу Форума продолжат:круглый стол «Маркетинг и реклама в продвижении бизнеса»;практический семинар «Управленческий потенциал»;предпринимательская игра «Снежинки»;конкурс Бизнес-идей.В 18.00 работу Форума завершит станет официальная церемония награждения региональной премией «Ты-предприниматель».Регистрация на участие по ссылке - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHwbqiPWqd4pN7O2vagZrbQgxbgMeilRiRRv-gNXPPKxqaA/viewformУчастие в Форуме бесплатное, сообщает горадминистрация.