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В Самаре проходит последнее в этом году пленарное заседание Губернской Думы

25 декабря 2018 12:32
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В Самаре проходит последнее в этом году пленарное заседание Губернской Думы.
Один из главных вопросов повестки заседания - внесение изменений в бюджет региона.

В Самаре проходит последнее в осенней сессии и в этом году 34 пленарное заседание Губернской Думы. Сегодня депутаты регионального парламента рассмотрят 36 вопросов повестки. Участие в обсуждении законопроектов принимает Губернатор Дмитрий Азаров, сообщает Департамент информполитики региона.

Дмитрий Азаров представил кандидатов на замещений должностей вице-губернаторов:
на должность первого вице-губернатора - Председателя Правительства Самарской области предложил назначить Александра Нефедова. Парламентарии общем решением кандидатуру поддержали.

Также депутатами Губдумы на должность вице-губернатора - полпреда Губернатора Самарской области при Президенте и Правительстве РФ поддержана кандидатура Андрея Когтева. Юрий Рожин назначен вице-губернатором- руководителем департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Один из главных вопросов повестки заседания - внесение изменений в бюджет региона на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годы. Доходы региональной казны увеличились на 21,6 млрд руб - за счет поступления дополнительных средств из бюджета страны на реализацию нацпроектов.

Губернатор поблагодарил депутатов областного парламента за деловой подход при взаимодействии с Правительством области в интересах жителей региона. "Депутатам удалось сохранить высокую результативность законопроектной деятельности", - отметил Дмитрий Азаров.

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Комментарии



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