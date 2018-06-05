В Самаре подешевели сахар, картофель и огурцы
5 июня 2018 12:45
По состоянию на 31 мая 2018 года продовольственный рынок по насыщенности товаров остается стабильным, средние розничные цены остались на прежнем уровне.
За неделю общее изменение средних розничных цен на продукты первой необходимости составило: - 0,28 %.
Снижение цен произошло на: огурцы свежие на 9,35%, картофель свежий – на 4,94 %, томаты свежие – на 4,27%, сахар песок – на 3,73%, крупу гречневую – на 2,82%, муку пшеничную – 2,71%, крупу рисовую – на 2,28%, макаронные изделия – на 1,31.
Увеличение цен произошло на: перец сладкий – на 4,54 %, яблоки свежие – на 2,64%, рыбные консервы – на 1,3%, соль поваренную – на 1,22%, бананы свежие – на 0,52%, хлеб ржаной – на 0,37%, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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