В Самаре начала свою работу стратегическая сессия "Кадровая стратегия - достояние региона"
31 июля 2018 11:57
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В Самаре начала свою работу стратегическая сессия "Кадровая стратегия - достояние региона". На площадке работает глава региона Дмитрий Азаров, члены Правительства Самарской области, московской школы управления Сколково, РАНХиГС,АНО "Россиястранавозможностей", Лидеры России, а также молодежный кадровый резерв, сообщает Департамент информационной политики региона.
Открывая заседание, Дмитрий Азаров поблагодарил федеральных экспертов за участие в работе сессии: "Для нас крайне важно мнение людей, профессионально работающих в этой сфере, являющихся лидерами в подготовке кадров, которые могут научить и посоветовать".
"Мы основываемся на предложениях жителей Самарской области - это ключевой фактор. Но важен взгляд со стороны, чтобы не потерять цели, не сбиться на ложные пути, -отметил Дмитрий Азаров.- Реализация потенциала талантливых и трудолюбивых людей- важная задача для того, чтобы стать регионом-лидером".
Трудовой потенциал Самарской области - ее важнейшее конкурентное преимущество. По доле высококвалифицированных работников регион входит в пятерку лучших по РФ. 38,4% работников имеют высшее образование, 46,1%- СПО. Вместе - почти 85% всех занятых.
Системные проблемы, которые предстоит решить:
За 6 лет трудовые ресурсы сократились на 71,6 тыс.чел.
Отток населения -впервые в истории Самарской области наблюдается в последние 3 года Проф.структура выпуска вузов и ссузов не соответствует запросам экономики.
Важно выстроить работу с кадрами со школьной скамьи:
Летнее трудоустройство подростков (у нас заняты 7%- это ниже федерального норматива) Профориентация школьников- показатели войдут в оценку эффективности руководителей школ Работа детских технопарков и регионального Центра для одарённых детей.
"Работа должна базироваться на лучших мировых стандартах подготовки и включать использование таких инструментов как система дуального обучения, институт наставничества, сквозная система мониторинга качества подготовки кадров и трудоустройства"- Дмитрий Азаров.
Важнейшая задача - обеспечение экономики квалифицированными кадрами рабочих профессий. Дмитрий Азаров подчеркнул: это полномочия региона, и первая задача здесь - оценить и модернизировать мат-тех базу учреждений СПО, чтобы молодым ребятам хотелось там учиться.
Фото: Департамент информационной политики региона.
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Комментарии
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31 июля 2018 11:57
Дмитрий Азаров поблагодарил федеральных экспертов за участие в работе сессии. Экономика региона
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