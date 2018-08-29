В Самаре на круглом столе эксперты обсуждали возможности трудоустройства возрастных работников

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На днях в Самаре прошел круглый стол, на котором эксперты обсуждали возможности трудоустройства возрастных работников, пишет "Волжская коммуна".Заместитель управляющего отделением ПФР по Самарской областинапомнила, что после выхода на пенсию россияне в среднем работают 6 лет и 4 месяца. Сейчас в Российской Федерации 45 млн пенсионеров, из них 9,6 млн работают.«На 1 августа 2018 года в Самарской области 999807 человек получают пенсии, из них 938702 — это страховые пенсии по старости, - поясняет Нефедова. - Численность работающих пенсионеров составляет 212314 человек (138923 - женщины, 73391 - мужчины). На эту же дату в 2015 году в области было 373790 работающих пенсионеров. Число работающих серьезно уменьшилось из-за введения в 2016 году моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам, многие ушли с рынка труда. Тут важно помнить: как только работающий пенсионер уходит с работы, производится перерасчет пенсии на все пропущенные индексации за время трудовой деятельности (с 2016 года их было четыре) - с 1 числа месяца, следующего за оставлением оплачиваемой работы. Перерасчет производится в беззаявительном порядке - по отчетным данным работодателей, которые ежемесячно по упрощенной форме представляют нам информацию о своих работниках. Этот алгоритм ни в этом, ни в следующем году не предполагается пересматривать».Служба занятости мониторит ситуацию с трудоустройством обратившихся граждан пенсионного и предпенсионного возраста. В этом году в центры занятости по всей области обратились 1200 таких граждан, около 50% из них нашли работу (в 2017 году - около 30%). То есть на самарском рынке труда стало больше подходящих для этой возрастной категории вакансий. Кроме того, с 2015 года в министерстве труда работает программа «Профессиональное обучение пенсионеров, желающих возобновить трудовую деятельность». Это бесплатное обучение по актуальным вакансиям. Сейчас по 18 специальностям обучается 108 человек, они будут работать операторами диспетчерской службы, бухгалтерами, кладовщиками, цветоводами, поварами, парикмахерами и т.д.Замдиректора Центра занятости населения городского округа Самарасообщила, что в этом году в городской центр обратилось 455 граждан предпенсионного возраста, трудоустроено порядка 43%, как и в 2017 году.«Число обратившихся пенсионеров уменьшилось с 502 до 427 человек, зато число трудоустроенных возросло с 27% в 2017 году до 61% в 2018 году, - говорит она. - Востребованы операторы, в том числе колл-центров, диспетчеры, а также бухгалтеры, парикмахеры, педагогические и медицинские работники».Центр оказывает обратившимся услуги по профориентации, психологической поддержке, направляет на профессиональное обучение, трудоустраивает на временные и общественные работы.«Закон о занятости прямо говорит о недопустимости дискриминации на рынке труда по возрастным признакам, - разъясняет руководитель управления развития кадровых ресурсов департамента занятости, миграционной политики и социальных выплат министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. - Изменения пенсионного возраста еще только обсуждаются, а у Минтруда уже есть поручение главы региона разработать межведомственный план по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста. Мы должны обеспечить этим гражданам защиту и гарантировать занятость».Если человек считает, что его пытаются незаконно уволить, необходимо обратиться в службу занятости и в государственную инспекцию труда. А если сам захочет сменить место работы - в областной базе больше 30 тысяч вакансий. Поиск работы в среднем занимает около трех месяцев.Если гражданин предпенсионного возраста несколько месяцев стоит на учете в службе занятости и не находит работу, соответствующую своим квалификациям, совместно с ПФР он может быть направлен на досрочную пенсию за два года до ее наступления. Это возможно только в том случае, если человек был уволен не по собственному желанию - либо по сокращению штата, либо в связи с ликвидацией предприятия. И при наличии обязательного страхового стажа - сейчас это 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин. Пока не наступит возраст пенсии, пенсионер-досрочник не имеет права работать.Кстати, для безработных пенсионеров служба трудоустройства предоставляет новую услугу - открытие собственного дела. «Она оказывается в рамках «Закона о занятости» безработным гражданам, признанным таковыми до назначения пенсии, - пояснил Александр Дорофеев. - В этом году таких граждан у нас всего четверо. Получив нашу выплату в размере 58,8 тысячи рублей, две женщины открыли парикмахерские, одна - ателье по пошиву одежды, а мужчина организовал торговлю. Мы уверены, что это направление будет активно развиваться».Фото pixabay.com