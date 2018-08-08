В Самаре готовятся к ярмаркам
8 августа 2018 10:37
109
Первая откроется в Промышленном районе на ул. Физкультурная (перед дворцом спорта Авиационного завода) с 17 августа до 28 октября 2018 года.
Вторая будет проходить в Ленинском районе на площади Куйбышева с 15 сентября до 25 ноября 2018 года.
Ярмарки будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 до 18 часов.
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары организует с 13 августа по 24 августа прием заявок от потенциальных участников муниципальных ярмарок. Плата за место - не более 400/700 рублей за место в день, пишет Самру.ру.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
8 августа 2018 12:54
Всего в работе стратегической сессии приняло участие свыше 250 человек. Экономика региона
70
8 августа 2018 10:37
Осенью в областном центре планируется организовать две ярмарки сельскохозяйственной продукции. Экономика региона
108
8 августа 2018 09:24
Дипломат, бывший посол России в Молдове отметил, что он, со своей стороны, постарается использовать свой опыт для содействия развитию внешнеэкономических связей... Экономика региона
119
Финансы и Банки
8 августа 2018 14:08
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018. Финансы и Банки
0
7 августа 2018 17:22
Татарстанский банк потребовал обанкротить «Самарский подшипниковый завод-9». Финансы и Банки
253
7 августа 2018 14:16
Сбербанк Бизнес Онлайн — интернет-банк для юридических лиц, сочетающий в себе широкий банковский функционал и инновационные решения. Финансы и Банки
244
Строительство
7 августа 2018 11:28
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
245
6 августа 2018 13:25
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
311
3 августа 2018 12:17
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
198
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
508
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1733
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1677
Бизнес
2 августа 2018 23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
346
2 августа 2018 15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
240
2 августа 2018 14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой. Бизнес
365
Новости компаний
8 августа 2018 10:11
Падение «Лады Ижевск» произошло на фоне растущих продаж LadaVesta. Новости компаний
154
7 августа 2018 23:29
Весной 2016 года "Роснефть" уже становилась самой дорогой компанией РФ, обойдя по капитализации "Газпром". Новости компаний
347
7 августа 2018 18:00
Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности Новости компаний
198
7 августа 2018 13:13
Новинки представят в рамках Московского международного автосалона. Новости компаний
236
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
389
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
308
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
322
Транспорт
8 августа 2018 11:50
Интервал движения трамваев увеличится. Транспорт
87
7 августа 2018 14:50
Грузооборот за январь-июль 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3%. Транспорт
196
7 августа 2018 12:28
Согласно новому законопроекту, если водитель совершил подобное нарушение впервые, ему в худшем случае должен грозить штраф. Транспорт
189
6 августа 2018 20:09
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
50
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
263
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
719
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
628
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1167
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
937
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
980
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1576
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1562
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3249
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2336
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3476
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
770
Мероприятия