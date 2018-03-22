В России может вырасти подоходный налог
22 марта 2018 10:18
96
Правительство рассматривает возможность повышения подоходного налога с 13% до 15%. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.
При этом пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отметила, что в кабинете обсуждаются различные меры, но все они только на стадии предложений.
В январе газета уже сообщала, что НДФЛ может быть повышен, но решение так и не было принято. Тогда министр финансов РФ Антон Силаунов подчеркнул, что он против подобных шагов, а в Кремле заявили, что никакие решения пока не принимаются.
«Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% с введением необлагаемого минимума», –– сообщили источники издания.
«Минфин к совещанию готовил свои старые предложения – провести два налоговых маневра: для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и для всей экономики (снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%). Маневры пока не поддержаны», –– пишут «Ведомости».
Помимо этого, на совещании обсудили возможность введения торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмены льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на товары для детей, продовольствие и медицинские препараты.
«К 2020 году потери от этой льготы достигнут 600 млрд руб. Но выгоду из нее извлекают не столько бедные семьи, сколько производители. Нужно сделать соцподдержку в целом более адресной», –– добавил один из чиновников.
По словам другого источника газеты, сбор с оборота может быть введен как часть налогового маневра – вместо повышения НДС при снижении страховых взносов.
21 марта премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости «определенной настройки» налоговой системы России. Он пояснил, что любая налоговая система выполняет взаимосвязанные задачи: с одной стороны, пополняет бюджет, с другой стороны —должна стимулировать и структурные сдвиги, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
22 марта 2018 11:00
Средства будут учтены в ближайших поправках в областной бюджет. Экономика региона
35
22 марта 2018 10:18
Обсуждаются различные меры, но все они только на стадии предложений. Экономика региона
94
20 марта 2018 13:32
На эти цели в областной бюджет губернии поступят 254,5 миллиона рублей. Экономика региона
323
Финансы и Банки
21 марта 2018 19:34
Из-за сложившегося «неоднозначного отношения» к продукту. Финансы и Банки
170
21 марта 2018 12:05
В этом году в отделениях Банка по всей стране раздают подарки посетителям, проводят лекции и деловые игры для клиентов. Финансы и Банки
185
21 марта 2018 10:23
Сейчас закон ограничивает полномочия только по взысканию долгов. Финансы и Банки
193
Строительство
20 марта 2018 11:32
Меньше всего предложений в Самарском районе. Строительство
350
20 марта 2018 11:22
Об этом стало известно на заседании комитета областного парламента по местному самоуправлению. Строительство
313
19 марта 2018 11:29
Наиболее активным в феврале 2018 года был рынок в Жигулевске. Строительство
335
Новости
|
16.03.2018
Многие люди мечтают о собственном загородном доме, куда можно будет ездить на...
|
02.03.2018
Клеевые точки - современный фиксирующий материал для различных полиграфических...
|
28.02.2018
Можно смело заявить, что в действительности дома из бруса, не перестают терять...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
102
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1354
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1267
Бизнес
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
237
1 февраля 2018 15:06Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
271
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
887
Новости компаний
21 марта 2018 11:39
Следующее слушание по этим искам назначено на 4 апреля. Новости компаний
172
20 марта 2018 11:07
Ранее занимавший пост главного диспетчера Дмитрий Гребенников назначен на должность заместителя генерального директора ОДУ Средней Волги. Новости компаний
234
19 марта 2018 09:54
Заводу пока нечем загружать свои производственные мощности. Новости компаний
508
15 марта 2018 10:46
С поставленной задачей специалисты компании справились. Новости компаний
334
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
271
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
374
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
421
Транспорт
21 марта 2018 15:36
Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам Транспорт
176
21 марта 2018 09:14
Он назначен из Амурской области. Транспорт
219
20 марта 2018 10:57
На их приобретение и монтаж планируется потратить порядка 21,6 млн рублей. Транспорт
216
20 марта 2018 09:21
Сроки окончания ремонтных работ пока не уточняются. Транспорт
208
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1087
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
746
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
691
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1451
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
873
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
964
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1572
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
894
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4140
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2356
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2817
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2703
Мероприятия