В 2018 году в Самарской области было отремонтировано 316 км автодорог

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В 2018 году в Самарской области было отремонтировано 316 км автодорогВ планах на 2019 - 330 км.Свыше 2 млрд.руб. выделено на начало строительства проекта континентального значения, который предопределит развитие региона на долгие годы - строительство моста через Волгу.Информация об этом прозвучала на сегодняшней пресс-конференции