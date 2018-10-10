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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Утверждено Положение о государственной инспекции финансового контроля Самарской области

10 октября 2018 13:03
111
Утверждено Положение о государственной инспекции финансового контроля Самарской области
Управление по контролю в сфере закупок Самарской области переименовывается в государственную инспекцию финансового контроля.

На заседании Правительства утверждено Положение о государственной инспекции финансового контроля Самарской области.
Напомним, что решением Губернатора Самарской области управление по контролю в сфере закупок Самарской области переименовывается в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области, в том числе с передачей ей полномочий министерства управления финансами Самарской области в сфере осуществления внутреннего государственного финансового контроля.

Положением предусматривается, что Государственная инспекция финансового контроля Самарской области является органом исполнительной власти Самарской области, сформированным Правительством Самарской области для осуществления внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.


Фото pixabay.com
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