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На заседании Правительства утверждено Положение о государственной инспекции финансового контроля Самарской области.Напомним, что решением Губернатора Самарской области управление по контролю в сфере закупок Самарской области переименовывается в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области, в том числе с передачей ей полномочий министерства управления финансами Самарской области в сфере осуществления внутреннего государственного финансового контроля.Положением предусматривается, что Государственная инспекция финансового контроля Самарской области является органом исполнительной власти Самарской области, сформированным Правительством Самарской области для осуществления внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Фото pixabay.com