Утверждена государственная программа Самарской области по содействию занятости населения региона

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Государственная программа «Содействие занятости населения Самарской области на 2019 – 2023 годы» разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области и включает в себя четыре подпрограммы: «Эффективная занятость», «Социальная адаптация мигрантов», «Безопасный труд», «Повышение уровня трудоустройства инвалидов и организация сопровождения инвалидов, в том числе молодого возраста».В рамках реализации программных мероприятий планируется обеспечить экономику региона необходимыми трудовыми ресурсами, добиться снижения уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повысить уровень трудоустройства инвалидов посредством организации сопровождения инвалидов, в том числе молодого возраста. Кроме того, содействовать росту занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, созданию благоприятных условий для расширения возможностей трудоустройства населения и рационального использования трудового потенциала и т.д.Планируется, что общий объем финансирования программы в 2019 – 2023 годах составит 8 085,8 млн рублей, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com