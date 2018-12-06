Утвержден бюджет Самары на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

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Во вторник, 6 декабря, на заседании городской Думы под председательствоми при участии Главы Самарысостоялось второе чтение проекта бюджета Самары на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.Напомним, что проект бюджета областной столицы был утверждён в первом чтении 20 ноября. В соответствии с ним доходы Самары на 2019 год утверждены в сумме 14 млрд. 910 млн. 382 тысячи рублей.Ко второму чтению в проект были внесены некоторые изменения: были учтены средства вышестоящих бюджетов в размере 799,7 млн. рублей. Эти деньги пойдут на ремонт ДК «Октябрь», на строительство детского сада по улице Ташкентской в районе жилого дома №112, детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинская, Карла Маркса и Березовой аллеи, детского сада в микрорайоне Волгарь и на поддержку муниципальных программ по проекту «Формирование комфортной городской среды».Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования для софинансирования таких проектов, как реконструкция здания детского сада на Ратнера, 25, реконструкция Северо-Восточной магистрали от Ново-Садовой до Автобусного проезда, строительство школы на 1200 мест в поселке Мехзавод, реконструкция улицы Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжение улицы Авроры, снос расселенных многоквартирных домов. Также предусмотрены средства для завершения строительства медицинского корпуса в МАУ «Олимп», на завершение строительства пристроя к зданию Самарского медико-технического лицея, на приобретение в муниципальную собственность помещений под детскую школу искусств в Крутых Ключах и на проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в Прибрежном.Таким образом, объем бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2019 году увеличится на 271,8 млн. рублей, в 2020 – на 25 млн. рублей, в 2021 пока остается без изменений.Основными источниками дохода по-прежнему остаются налоги на доходы физических лиц, земельный налог, ЕНВД и доходы от использования муниципального имущества.Расходы областной столицы утверждены в сумме, аналогичной планируемым доходам. Это означает, что бюджет Самары на ближайшие три года планируется бездефицитным, сообщает горадминистрация.