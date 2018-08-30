99

Во исполнение поручений Главы регионаоб уменьшении долговой нагрузки муниципальных образований Самарской области (в первую очередь муниципальных районов и малых городов) по ранее привлеченным в коммерческих банках кредитам, а также по итогам заседания Правительства Самарской области года трем муниципальным образованиям Самарской области были предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 25,16 млн. рублей.Оказание государственной поддержки в виде предоставления бюджетных кредитов с минимальным уровнем обслуживания обеспечит местным бюджетам возможность замещения дорогостоящих банковских кредитов, позволит значительно сократить расходы на обслуживание муниципального долга(более 2,6 млн. рублей от замещения указанной суммы обязательств) и распределить долговую нагрузку на местные бюджеты.Заявки иных муниципальных образований будут удовлетворяться в установленном порядке по мере их поступления в областное правительство, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com