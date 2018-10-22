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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Торговцы сэконд-хэндом в Самаре занимают пустеющие торговые центры

22 октября 2018 12:16
102
Торговцы сэконд-хэндом в Самаре занимают пустеющие торговые центры Участники рынка отмечают, что этот тренд продолжится.
Участники рынка отмечают, что этот тренд продолжится.

В Самаре быстрыми темпами растут сети секонд-хендов и обороты дискаунтеров. Участники рынка отмечают, что этот тренд продолжится. Его связывают с продолжающимся падением доходов населения, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com


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Комментарии



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