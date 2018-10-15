Топ-менеджерам Самарской области в среднем готовы платить более 90 тысяч рублей
15 октября 2018 12:15
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Ко Дню Босса (16 октября) аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, кто в Самарской области чаще претендует на вакансии топ-менеджеров, какие требования к кандидатам предъявляют работодатели и сколько готовы платить представителям сферы.
За январь-октябрь 2018 года количество предложений от работодателей для топ-менеджеров в Самарской области выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас среднее предложение для руководителей области составляет 91 000 рублей. При этом чуть больше половины работодателей ищут кандидатов с опытом работы от 3 до 6 лет.
Чаще всего топ-менеджеров ищут для сферы продаж, администрирования, управления малым бизнесом и на производство. Основные требования, которые предъявляют к кандидатам на подобные вакансии: наличие высшего профильного образования, успешного опыта управления, умение планировать и мыслить стратегически.
На руководящие должности преимущественно претендуют мужчины, чем женщины – 66% против 34%. Наиболее активно женщины-руководители Самарской области вели себя на рынке труда в период с 2012 по 2014 гг. Тогда количество резюме от женщин превышало отметку в 40%.
«С начала двухтысячных годов картина рынка топ-менеджмента в области сильно изменилась. Если тогда на женщин-руководителей приходилось 6-10% резюме, то в последние несколько лет показатель не опускается ниже 33%. Женщины стали гораздо чаще претендовать на руководящие позиции», - комментирует Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter.
В Самарской области больше всего (41%) соискателей, претендующих на вакансии топ-менеджеров, в возрасте 36-45 лет. Больше всего кандидатов с опытом работы свыше 15 лет: 37% мужчин, 23% женщин.
Зарплатные ожидания соискателей чуть ниже среднего предложения сферы. В среднем претенденты на руководящие должности хотели бы зарабатывать 85 тысяч рублей. Стоит отметить, что в топ-менеджменте достаточно высокая профессиональная конкуренция – 12 человек на одну вакансию. Причём более 1,5 тысячи соискателей отмечают, что не живут в Самарской области, но хотели бы переехать и трудоустроиться в высшем-менеджменте. В основном это кандидаты из Уфы, Саратова, Оренбурга, Екатеринбурга и Казани.
Фото pixabay.com
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