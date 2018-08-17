Технопарку "Жигулевская долина" присвоен статус регионального оператора "Сколково"
17 августа 2018 12:10
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В пятницу, 17 августа, в рамках стратегической сессии в Тольятти, посвященной обсуждению проекта стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, было объявлено о присвоении технопарку "Жигулевск долина" статуса регионального оператора фонда "Сколково".
Отличительный знак, символизирующий официальное открытие и начало работы регионального оператора фонда, главе региона Дмитрию Азарову вручил заместитель руководителя департамента регионального развития "Сколково" Юрий Сибирский, пишет Волга Ньюс.
"Присвоение нового статуса технопарку "Жигулевская долина" позволит создать условия для развития новых технологических решений, создать условия для роста компаний-резидентов", — сказал представитель "Сколково".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что решение о присвоении тольяттинскому технопарку статуса регионального оператора фонда, состоялось в кратчайшие сроки. Напомним, вопрос о размещении филиала "Сколково" в Тольятти впервые обсуждался на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года Дмитрием Азаровым и президентом фреда, председателем совета директоров ГК "Ренова" Виктором Вексельбергом. В рамках встречи на полях форума была достигнута договоренность о размещении филиала в технопарке "Жигулевская долина". Это решение стало результатом продолжительной системной работы правительства Самарской области и лично главы региона.
В июле Самарская область стала площадкой проведения выездного заседания консультативного научного совета фонда "Сколково". В ходе совета вопрос о создании регионального оператора фонда "Сколково" обсуждался Дмитрием Азаровым и лауреатом Нобелевской премии, сопредседателем консультативного научного совета фонда "Сколково" Жоресом Алферовым. Нобелевский лауреат высоко оценил перспективы развития самарской науки и промышленного комплекса губернии.
"Научные традиции в Самаре очень сильны и мы хотим послужить тем плечом, опираясь на которое наука в регионе будет развиваться", — заявил тогда нобелевский лауреат.
По словам Дмитрия Азарова, появление регоператора "Сколково" придаст новый импульс, прежде всего, развитию Тольятти, города, в котором формируется экономика будущего Самарской области.
"Развитие инновационной деятельности — одно из ключевых направлений развития региона и Тольятти в частности. Президент нашей страны поставил задачу за короткое время совершить прорыв во всех сферах жизни. Технопарк "Жигулевская долина" должен стать одной из точек роста, приближающих реализацию поручений главы государства", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона обратил внимание, что Тольятти предоставляются особые экономические условия и беспрецедентные преференции и город их должен максимально использовать.
Теперь, после присвоения "Жигулевской долине" статуса регионального оператора "Сколково", все резиденты тольяттинского технопарка смогут подать заявки на получение статуса квалифицированного резидента фонда. Помощь в прохождении этой процедуры будет оказана со стороны управляющей компании "Жигулевской долины". Таким образом, резидент сможет одновременно получать поддержку как от технопарка "Жигулевская долина", так и от "Сколково".
По словам вице-президента "Сколково" Юрия Сапрыкина, в результате присвоения ГАУ "ЦИК СО" статуса регионального оператора компании технопарка "Жигулевской долины" смогут получить доступ к лучшим мировым практикам и таким образом будут сформированы новые компетенции в регионе.
"В итоге — это и создание новых высококвалифицированных рабочих мест в Самарской области, сохранение талантливой молодежи в регионе и создание условий для их профессионального роста", - отметил он.
Также этот статус позволит резидентам технопарка получить доступ к таким сервисам фонда "Сколково" как содействие в привлечении инвестиций, менторские и акселерационные программы, поддержка в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса. В то же время размещение регионального оператора фонда "Сколково" на территории Самарской области будет способствовать повышению доступности его сервисов, расширению круга потребителей его услуг, а также решению задачи тиражирования модели его инновационной экосистемы.
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Комментарии
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