Своим опытом поделились главы малых городов Самарской области

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Сегодня в рамках проходящей стратегической сессии с участниками опытом делятся главы городов Евпатория, Урюпинск, Бор. Эксперты отмечают - очень важно найти идею развития города и последовательно идти к ее воплощению. Например, для Евпатории такой идеей стала концепция всероссийской детской здравницы, для Урюпинска - бренд "Столицы Российской провинции". Власти Бора сделали акцент на практических решениях развития экономики - например, утилизации мусора, чёткой работе МФЦ.Своим опытом поделились и главы малых городов Самарской области - Отрадного и Новокуйбышевска. Сегодня по всей области идёт работа по формированию стратегии, важно вовлечь в неё как можно больше активных граждан, сообщает Департамент информационной политики региона.Одной из ключевых идей для развития Самарской области является развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, крупнейшей нестоличной агломерации в России.

Зам.председателя Стратегического Совета Самарской области Александр Хинштейн отметил - в развитии малых городов зачастую важна роль личности, и не только руководителя муниципалитета. Не менее важно делать ставку на неравнодушных, инициативных, не всегда удобных людей - только так можно добиться результата.

Фото: Департамент информационной политики региона.