Строители стадиона «Самара Арена» до сих пор не получили зарплату
27 августа 2018 13:20
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Рабочие, которые занимались строительством стадиона «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года, до сих пор не могут получить причитающиеся им выплаты. Люди ждут своих денег по 3−4 месяца.
«Помогите самарским строителям, работавшим на стадионе “Самара Арена”, получить заработную плату, расчёт при увольнении. Нам некуда обратиться. ООО “СК Татдорстрой” и ПСО “Казань” оставляют людей без денег на протяжении нескольких месяцев», — обратился один из рабочих в начале августа через Твиттер к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову.
Примерно через неделю к главе региона поступила еще одна жалоба: «С апреля не можем получить свою заработную плату. “СК Татдорстрой” отказывается платить, ссылаясь на отсутствие денежных средств. Помогите решить эту проблему».
Пока вопрос так и остается открытым. Последнее обращение к врио губернатора поступило в минувшую пятницу, 24 августа. Ситуацию прокомментировали в министерстве труда Самарской области. По словам представителей ведомства, они направили запрос на имя руководителя госинспекции труда Татарстана, где зарегистрированы работодатели-должники, пишет "Комсомольская правда".
«Мы обратились с просьбой предоставить материалы проведения контрольно-надзорных мероприятий в организациях, ранее занятых на строительстве стадиона, принятых мерах и погашении задолженности по зарплате. Ситуация находится под контролем минтруда и госинспекции труда Самарской области», — сообщили в региональном министерстве.
Фото pixabay.com
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