Стратегическая сессия «Экономический прорыв. Цифровая экономика» состоится в Самаре

110

7 августа на площадке отеля Лотте (г. Самара, ул. Самарская, 110) состоится стратегическая сессия по теме: «Экономический прорыв. Цифровая экономика».Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой принимают участие представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил18 июля прошла первая тематическая стратегическая сессия: «Новое качество жизни», 24-25 июля - тематическая стратегическая сессия на тему: «Сбережение народа», а 31 июля - стратегическая сессия на тему: «Кадровая стратегия – достояние региона».На этой неделе в рамках сессии обсудят вопросы экономического развития региона. Работа поделена на три секции: «Институты инвестиционного развития: новые вызовы – новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность», «Институты инновационного развития – фактор движения вверх» и «Цифровая экономика страны и региона: новая реальность», сообщает пресс-служба облправительства.В работе секций примут участие представители крупных производственных предприятий, региональных и федеральных институтов инвестиционного развития, банковских и кредитных организаций, сетевых и инфраструктурных монополий, ведущих высших учебных заведений РФ, в том числе представители Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», ООО «Деловая Россия», Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области», СРО ООО «Союз машиностроителей России», СРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», организаций инвестиционной инфраструктуры Самарской области, представители ассоциации банков Самарской области и др.Свои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив его на сайт http://63lider.ru/.