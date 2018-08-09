Средняя зарплата строителей Самарской области – 46 тысяч рублей
9 августа 2018 11:49
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Накануне Дня строителя (12 августа) аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, насколько активна строительная сфера в Самарской области, сколько в среднем получают строители и высока ли конкуренция в данной сфере.
За январь-июль 2018 количество предложений от работодателей выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество резюме – в 3 раза. По популярности строительная отрасль в области поднялась на четвертую строчку. Для сравнения в прошлом году она занимала шестую позицию.
Топ-10 профессиональных сфер с наиболее высоким спросом на специалистов по данным индекса HeadHunter. 10% актуальных вакансий Самарской области опубликовано в разделе «Строительство, недвижимость»
Наиболее активны в строительной сфере в Самарской области такие города, как Самара и Тольятти. На их долю приходится 70% предложений. Меньше вакансий для строителей размещают в Сызрани, Жигулёвске и Чапаевске. Чаще всего работодатели ищут сотрудников со строительной специализацией (50%), инженеров (21%) и архитекторов (13%), чуть реже – прорабов (7%), геодезистов и картографов (2%).
«Стоит отметить, что в строительной сфере Самарской области спрос и предложение на рынке труда совпадают. Сейчас активным поиском работы занимаются архитекторы, инженеры, строители», – отмечает Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter.
Что касается заработной платы, то в среднем строителям нашего региона предлагают 46 тысяч рублей. Это выше среднего предложения рынка Самарской области, которое составляет 37 107 рублей. Предлагаемый оклад соответствует зарплатным притязаниям потенциальных сотрудников. 30% соискателей хотят получать 20 000-40 000 рублей. Большинство соискателей строительной сферы – мужчины (77%). Работу чаще ищут специалисты с опытом более 6 лет. Почти 80% отмечают в своих резюме наличие высшего образования.
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