Средняя зарплата по Самаре в 2017 году выросла на 5%
31 января 2018 13:12
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В 2017 году в России уровень зарплаты в Самаре вырос на 5% и составил 30 750 рублей.
По данным «Avito Работа» средняя зарплата за прошлый год выросла на 5% в целом по России - 33 770 рублей, в городах-миллионниках отмечен рост на 4-8%. Самые высокие
оклады по-прежнему у жителей Москвы - 50 170 рублей в месяц за 2017 год. Самые низкие в Волгограде - 27 080 рублей.
В 2017 году число вакансий на «Avito Работа» в России выросло по сравнению с прошлым годом на 37,7%, в городах-миллионниках оно увеличилось на 22-54%, в том
числе в Самаре - на 32%.
Самая высокая средняя заработная плата в Самаре в 2017 г. зафиксирована в категории «it, интернет, телеком» - 39 660 рублей, а минимальная - 19 700 руб. - в категории
«образование, наука». При этом сильнее всего выросли оклады в категории «охрана, безопасность» - на 15%, а самое значительное падение наблюдалось в категории «it,
интернет, телеком» - на 14%.
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