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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Средний чек россиян в магазинах достиг минимума

20 августа 2018 12:57
68
Средний чек россиян в магазинах достиг минимума
Такие данные представил исследовательский холдинг «Ромир».

Согласно информации исследования, в июле текущего года размер среднего чека в магазинах составил 496 рублей. Отметим, что снижение продолжается четвертый месяц подряд. Так, в сравнении с июнем значение снизилось на 3,3 % (на 17 рублей в денежном выражении).
Учитывая инфляцию за июль, падение индекса среднего чека составило 3 %. Стоит отметить, что таким маленьким средний чек стал впервые в течение двух лет – с марта 2016 года.
По информации «Ромир», на сегодняшний день, рост среднего чека наблюдается только лишь в Северо-Кавказском федеральном округе. Здесь индекс вырос на 15 % (на 92 рубля).
Отметим, что наибольшее снижение среднего чека наблюдается в Южном федеральном округе. Здесь он составил 423 рубля (минус 7,6 %). В Дальневосточном – 442 рубля (минус 7,5 %), в Северо-Западном – 564 рубля (минус 7,4 %), в Сибирском – 409 рублей (минус 4 %), в Приволжском – 415 рублей (минус 3,7 %), в Уральском – 436 рубля (минус 1,8 %), в Центральном – 599 рублей (минус 0,3 %).
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Также в исследовательском центре отметили, что в Москве средний чек составил 677 рублей (минус 1,2 %), а в Санкт-Петербурге – 636 рублей (минус 7 %).
Исследование показало, что больше всего размер среднего чека уменьшился в городах с населением от 500 000 до 1 млн человек – на 7,3 %, пишет ФедералПресс.


Фото pixabay.com
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