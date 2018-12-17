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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Средние розничные цены на бензин в России снизились на 3 копейки

17 декабря 2018 14:00
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Средние розничные цены на бензин в России снизились на 3 копейки
Наибольшее снижение цен на Аи-95 отмечалось в ПФО.

Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 декабря 2018 г. снизились на 3 коп. и составили 41,69 руб. и 44,79 руб. за литр соответственно. При этом дизельное топливо подорожало на 10 коп., до 46,96 руб. за литр.

В отчетном периоде Аи-92 более всего подешевел в Дальневосточном федеральном округе – на 6 коп. Наибольшее снижение цен на Аи-95 отмечалось в Приволжском федеральном округе, где этот вид топлива подешевел также на 6 коп., до 44,26 руб. за литр, передает Радио Маяк.

pixabay.com
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