Специалисты самарского ОРТПЦ сообщают, какая техническая подготовка нужна для перехода на "цифру"
14 ноября 2018 12:10
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К концу 2018 года самый масштабный российский проект по переходу на цифровое телевидение завершается: с января 2019 года Российская Федерация полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание.
Информационно-разъяснительная кампания, проходящая в Самарской области, призвана подготовить население к отключению аналога: специалисты филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" разъясняют, какое приёмное оборудование поддерживает цифровой стандарт и как его можно подключить самостоятельно.
13 ноября специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской области провели в Безенчукском районе разъясняющий семинар по цифровому телевещанию.
Участники семинара заслушали презентацию о переходе региона на цифровое телевидение, о том, какое цифровое приемное оборудование надо приобрести и как им пользоваться - настроить на прием цифрового эфирного телевидения.
На семинаре присутствовали работники Администрации Безенчукского района, главы 12 городских и сельских поселений муниципального района, депутаты, работники социальных служб, ветераны труда и активисты общественных движений района.
О том, как важен «цифровой» шаг в развитии телевидения для села, сказал на открытии семинара заместитель главы муниципального района Безенчукский Андрей Назаров: «Переход на цифровое телевидение — общемировая тенденция. С запуском сети цифрового вещания в Самарской области жители Безенчукского района абсолютно бесплатно получили набор телеканалов высокого качества с возможностью смотреть региональные новости».
В своем выступлении на презентации «цифры» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова отметила: «Подготовка к цифровизации в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы» в Самарской области велась на протяжении нескольких лет, и жители нашего региона это знают. С 2014 года, после запуска в Самарской области полномасштабной сети цифрового вещания, состоящей из 135 объектов телевещания, проводится информационно-разъяснительная кампания по ЦЭТВ. Очень важная задача, которой мы и занимаемся в сотрудничестве с органами региональной власти - задача по информированию населения, по разъяснению вопросов о подключении к «цифре». Для просмотра цифровых программ телевизор должен поддерживать формат DVB-T2. Если не поддерживает - его можно адаптировать к приему "цифры" посредством приставки формата DVB-T2, новый телевизор покупать вовсе не обязательно. Также нужна антенна дециметрового диапазона (индивидуальная или коллективная). Чтобы не потерять возможность смотреть большинство федеральных программ, владельцам старых аналоговых телевизоров необходимо приобрести новое оборудование до января 2019 г.».
Участникам встречи напомнили об отключении аналогового ТВ с января 2019 года и необходимости своевременного информирования жителей района об том.
Ирина Костылова рассказала, что для информирования телезрителей об использовании аналогового сигнала, РТРС совместно с федеральными телеканалами начали маркировать аналоговый телесигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «5 канал», «СТС», «Рен-ТВ». В цифровой версии указанных телеканалов литера «А» отсутствует. Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала. Маркировка литерой «А» будет в аналоговом эфире вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания.
Если вы увидели на экране рядом с логотипом канала литеру «А», то:
- проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала;
- если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, до января 2019 г. рассмотрите возможность приобретения цифровой приставки формата DVB-T2 или нового телевизора.
В завершение семинара специалисты самарского филиала РТРС вручили комплекты цифровых приставок семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации: семье Давыдовых, проживающих с п.г.т.Безенчук, воспитывающих ребенка-инвалида, и многодетной семье Немцевых, проживающих в с. Сосновка Безенчукского района.
Следующий информационно-разъяснительный семинар состоится в Шигонском районе 19 ноября, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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