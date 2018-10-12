Состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области
12 октября 2018 13:46
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Сегодня, 12 октября, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.
В начале совещания участники обсудили вопрос «О ситуации, связанной с незаконными производством, оборотом и продажей автокомпонентов на территории Самарской области».
Основная доля незаконного оборота промышленной продукции приходится на незаконное изготовление и реализацию контрафактных автозапчастей, использование товарного знака ПАО «АвтоВАЗ» и других производителей автокомпонентов.
За 9 месяцев 2018 года составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака), судом рассмотрено 18 протоколов, наложено административных штрафов на сумму более 340 тыс. руб.
За 9 месяцев 2018 года выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом промышленной продукции, из них: 7 – по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»); 1 – по ч. 3 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование товарного знака»).
Анализ перечня выявленных контрафактных запасных частей показывает, что в основном подделывают запасные части, относящиеся к «расходникам» - детали рулевого управления, привода, подвески, тормозной системы и прочее.
Сотрудниками службы безопасности ГК АВТОВАЗ постоянно мониторится ситуация на рынках автомобильных запчастей. В этих целях в 2017-2018 г. сотрудниками совместно со структурными подразделениями ГУ МВД России по Самарской области и УМВД России по г. Тольятти пресечена деятельность 1 нелегального производства и 1 места складирования контрафактной продукции (поддельные упаковки), установлено 7 компаний и индивидуальных предпринимателей, причастных к распространению поддельных автокомпонентов. Возбуждено 5 административных производств, на основании которых привлечено к ответственности 4 виновных лица (наложено штрафов на сумму 60,7 тыс. руб.). Изъято поддельных автокомпонентов на общую сумму почти 12 млн. руб.
Благодаря взаимодействию между экспертами ГК АВТОВАЗ и Самарской таможней в мае т.г. была выявлена и изъята крупная партия контрафактных запасных частей, произведённых в Китайской народной республике и следующая из Республики Казахстан к заказчикам из Российской Федерации. По предварительной оценке, сумма ущерба от контрафактных запчастей для автомобилей LADA составила более 8 млн. руб.
На совещании прозвучало предложение о необходимости всем контролирующим и надзорным органам, муниципальным властям усилить контроль за местами торговли, где неоднократно фиксировались случаи реализации контрафактной продукции. А ГУ МВД России по Самарской области поручено разработать и приступить к реализации действенных мер, направленных на пресечение деятельности производителей контрафактных автокомпонентов к автомобилям «LADA», в частности, в поселках Винтай и Прибрежный, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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