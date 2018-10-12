Состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области

34

Сегодня, 12 октября, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровёл заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.В начале совещания участники обсудили вопрос «О ситуации, связанной с незаконными производством, оборотом и продажей автокомпонентов на территории Самарской области».Основная доля незаконного оборота промышленной продукции приходится на незаконное изготовление и реализацию контрафактных автозапчастей, использование товарного знака ПАО «АвтоВАЗ» и других производителей автокомпонентов.За 9 месяцев 2018 года составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака), судом рассмотрено 18 протоколов, наложено административных штрафов на сумму более 340 тыс. руб.За 9 месяцев 2018 года выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом промышленной продукции, из них: 7 – по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»); 1 – по ч. 3 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование товарного знака»).Анализ перечня выявленных контрафактных запасных частей показывает, что в основном подделывают запасные части, относящиеся к «расходникам» - детали рулевого управления, привода, подвески, тормозной системы и прочее.Сотрудниками службы безопасности ГК АВТОВАЗ постоянно мониторится ситуация на рынках автомобильных запчастей. В этих целях в 2017-2018 г. сотрудниками совместно со структурными подразделениями ГУ МВД России по Самарской области и УМВД России по г. Тольятти пресечена деятельность 1 нелегального производства и 1 места складирования контрафактной продукции (поддельные упаковки), установлено 7 компаний и индивидуальных предпринимателей, причастных к распространению поддельных автокомпонентов. Возбуждено 5 административных производств, на основании которых привлечено к ответственности 4 виновных лица (наложено штрафов на сумму 60,7 тыс. руб.). Изъято поддельных автокомпонентов на общую сумму почти 12 млн. руб.Благодаря взаимодействию между экспертами ГК АВТОВАЗ и Самарской таможней в мае т.г. была выявлена и изъята крупная партия контрафактных запасных частей, произведённых в Китайской народной республике и следующая из Республики Казахстан к заказчикам из Российской Федерации. По предварительной оценке, сумма ущерба от контрафактных запчастей для автомобилей LADA составила более 8 млн. руб.На совещании прозвучало предложение о необходимости всем контролирующим и надзорным органам, муниципальным властям усилить контроль за местами торговли, где неоднократно фиксировались случаи реализации контрафактной продукции. А ГУ МВД России по Самарской области поручено разработать и приступить к реализации действенных мер, направленных на пресечение деятельности производителей контрафактных автокомпонентов к автомобилям «LADA», в частности, в поселках Винтай и Прибрежный, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото pixabay.com