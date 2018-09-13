Состоялась третья сессия Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области

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В среду, 12 сентября, в региональном министерстве строительства прошла третья сессия Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области.Напомним, Градсовет возобновил свою работу в апреле этого года после четырехлетнего перерыва. Первое заседание провел председатель совета – Глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил: «Градостроительный совет должен стать мощным инструментом проведения единой градостроительной политики, улучшения инвестиционного климата в регионе. Все это — стратегические задачи, которыми нужно заниматься на системной, регулярной основе».В рамках работы сессии состоялось объединенное заседание двух тематических секций. С докладом по вопросу проекта генерального плана г.о. Самара выступили главный инженер проекта Владислав Татарников (ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР», г. Москва), а также руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара Игорь Галахов.По итогам обсуждения первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников отметил важность агломерационного подхода в проекте генерального плана г.о. Самара, поскольку в рамках единой пространственной концепции возможно наиболее успешное развитие города и региона в целом.Также обсуждались объединенные охранные зоны и предложения по границам исторического поселения г.о. Самара. Соответствующая концепция была разработана командой Самарского государственного технического университета: Ольгой Дидковской, Михаилом Шуваловым, Еленой Ахмедовой, Юрием Корякиным и другими специалистами. С докладом по научно-исследовательской работе выступила заведующая кафедрой «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (РиРАН) ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» Татьяна Вавилонская.В результате обсуждения членами градостроительного совета были сформулированы предложения по рассмотрению территории исторического поселения города в границах первого регулярного плана Самары от 1782 года с целью дальнейшего развития исторического центра города с учетом его архитектурных особенностей, сообщает пресс-служба облправительства.