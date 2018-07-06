Ситуация с посевами яровых культур в Самарской области очень сложная из-за засухи
6 июля 2018 11:40
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Уборочная кампания в Самарской области начнется через 10-15 дней, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Роман Некрасов в своем твиттере.
Замглавы областного минсельхоза 4 июля побывал в полях Нефтегорского района, пишет Волга Ньюс.
"Сильнейшая засуха. Ситуация с посевами яровых культур очень сложная. По району в критическом состоянии почти 6000 га посевов. Наиболее пострадали посевы ярового ячменя. Корневая система у растений не развита. Нужен хороший дождь! Он спасет усилия крестьян, затраченные на получение урожая. Озимые выглядят намного лучше! Через 10 - 15 дней начнем массовую уборочную страду!". - сообщил Роман Некрасов.
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