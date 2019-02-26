Сегодня проходит 36-е заседание Самарской Губернской Думы

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Сегодня, 26 февраля в Самаре проходит 36-е заседание Самарской Губернской Думы.На повестке - важнейшие вопросы, в том числе - внесение изменений в региональный бюджет на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. В заседании участвует Губернатор, депутаты ГД РФ от Самарской области, министры регионального правительства, сообщает Департамент информполитики области.В областной казне на 2019 года учтены значимые поправки на сумму более 11 млрд рублей.Серьезные средства пойдут на реализацию важнейших направлений:Проектирование и строительство 15 детсадов в 2019 (702,6 млн) и 6 -в 2020 (595,2 млн) капремонт детсадов по проекту «Ясли»,

проектирование, строительство и оснащение 2 школ в 2019 (82,8 млн.руб) и 2 школ в 2020-2021 гг. (289,8 и 331,5 млн.соответственно)

организация сети центров амбулаторной онкологической помощи и ремонт помещений,

капремонт и оснащение оборудованием учреждений культуры, реставрация 9 учреждений (374 млн)

проектирование и строительство 10 учреждений спорта (366,7 млн)

обеспечение жильём детей-сирот (200 млн)

ремонт и модернизация учреждений среднего проф.образования (158 млн.)