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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Сбербанк подарит денежный приз за оплату услуг ЖКХ

17 октября 2018 10:42
119
Сбербанк подарит денежный приз за оплату услуг ЖКХ
Акция проводится на территории ряда областей Поволжья.

В Поволжском банке ПАО Сбербанк стартовала акция «Время - золото», в рамках которой клиенты, оплатившие услуги ЖКХ в банке, могут получить денежные призы. Акция проводится на территории Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Чтобы стать участником акции, необходимо в период с 5 октября по 31 декабря 2018 г. включительно оплатить услуги ЖКХ в Сбербанке на сумму не менее 100 рублей любым удобным способом, а потом зарегистрировать номер операции по СМС или на сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас». Победитель акции станет обладателем главного денежного приза в размере 500 тысяч рублей.
Сбербанк предлагает клиентам множество удобных способов оплаты услуг ЖКХ. Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» позволяет оплачивать квитанции, не выходя из дома, в любое время. С одноименным приложением оплата ЖКХ становится еще мобильнее, ведь для того, чтобы оплатить коммунальные платежи, достаточно иметь под рукой смартфон с входом в интернет и несколько минут свободного времени. А услуга «Автоплатеж» за ЖКХ делает оплату жилищно-коммунальных услуг максимально легкой и быстрой: нужно лишь один раз задать все необходимые параметры и рутинные дела по оплате квитанций банк возьмет на себя.
Сейчас у клиентов банка есть отличная возможность оценить все сервисы по оплате услуг ЖКХ и стать обладателем одного из призов в рамках акции «Время-золото».

О правилах и сроках проведения акции, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике информации о мероприятии можно узнать по ссылке: www.sberbank.ru/ru/person/promo/time-gold



Фото pixabay.com

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