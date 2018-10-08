Самарцы начали покупать более дорогие автомобили
8 октября 2018 10:27
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Сервис Юла Авто проанализировал продажи автомобилей в городе за третий квартал 2018 года. По итогам III квартала 2018 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Самаре на Юла Авто выросла на 18% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 553 тысячи рублей. Повышение средней стоимости автомобилей в городе можно объяснить ростом спроса в ценовом сегменте от 500 тысяч рублей до 1,6 млн рублей.
Самыми популярными отечественными моделями в Самаре на вторичном рынке автомобилей стали ВАЗ (Lada) Priora (доля продаж среди российских авто — 24%), ВАЗ (Lada) Kalina (17,3%), ВАЗ (Lada) Granta (17,2%), ВАЗ (Lada) 4x4 (12%) и ВАЗ (Lada) Samara (6%). Самым дорогим отечественным автомобилем стал ВАЗ (Lada) Granta. Его самарцы продавали в среднем за 332 тысячи рублей.
Среди зарубежных производителей лидерами стали Chevrolet Niva (4,3% продаж иномарок), Ford Focus (3,2%), Opel Astra (3%), Hyundai Solaris (2,8%) и Kia Rio 2,6%). Дороже всего стоит Kia Rio — ее продавали на Юла Авто в среднем за 540 тысяч рублей. А дешевле всего в ТОП-5 зарубежных автомобилей оказалась Chevrolet Niva. Ее средняя стоимость — 363 тысячи рублей.
Наиболее распространённым типом кузова автомобиля среди самарцев в III квартале на Юла Авто стал седан. Его доля от всех проданных автомобилей в городе — 36%. На втором месте оказался кроссовер (22%), на третьем — хетчбэк (18%) .
Чаще всего самарцы покупали на Юла Авто черные автомобили (30%). На втором по популярности месте — серебряный цвет (17%). Немного отстает белый, 16% продаж в городе. Вишневые, бирюзовые и бронзовые автомобили — самые редкие.
Самые высокие цены на автомобили оказались в Москве (в среднем 635 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (575 тысяч рублей), Самаре (553 тысячи рублей), Казани (516 тысяч рублей) и Сочи (487 тысяч рублей). А самые низкие — в Ставрополе (394 тысячи рублей), Саратове (393 тысячи рублей) и Омске (369 тысяч рублей).
Фото pixabay.com
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