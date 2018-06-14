Самарское минэкономразвития высказалось против запрета на продажу алкоголя в пластиковых бутылках
14 июня 2018 10:51
Самарское подразделение пивоваренной компании «Балтика» попросило самарских депутатов не поддерживать инициативу их коллег из Госдумы о запрете на продажу алкоголя в пластиковой таре объемом более 0,5 л. На сторону пивоваров встало и областное минэкономики.
Ввести новые ограничения предложила группа депутатов «Единой России» и членов Совета Федерации во главе с Михаилом Тарасенко. Их законопроект предусматривает запрет производства и оборота алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 1 л к 2019 году и свыше 0,5 л — к 2020 году. Сейчас этот документ собирает отзывы разных ведомств, а также регионов.
Самарской губернской думе также предстоит определиться с тем, поддерживает ли она эту инициативу. Вопрос об этом планирует рассмотреть комитет по промышленности областного парламента завтра, 14 июня. Судя по проекту решения комитета, он будет рекомендовать губдуме не поддерживать законопроект.
На такое решение, очевидно, повлияло письма руководства «Балтика-Самара» и минэкономики области. Пивоваренная компания заявила, что введение новых ограничений нанесет ущерб бизнесу, не спасет от алкоголизации населения, а бюджет региона не досчитается не менее 2,5 млрд рублей поступлений от акцизов в результате сокращения объемов производства пива (почти 33% продукции «Балтика-Самара» выпускает в ПЭТ-таре).
Против принятия законопроекта выступило и минэкономики. В министерстве уверены, что для переоборудования линий розлива предприятиям потребуются значительные затраты (от 5 млн рублей до 7,3 млн евро за одну линию), и это приведет к «стагнации» отрасли в целом в России. Кроме того, в МЭРИТ говорят о негативных последствиях для сельского хозяйства, удорожании алкогольной и безалкогольной продукции, угрозе перехода населения на более дешевые и менее качественные спиртные напитки.
Отрицательное заключение на этот законопроект дал уже и федеральный минфин. Который заявил примерно о тех же последствиях, пишет «СО» ОНЛАЙН.
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