Самарский участник программы «Федеральная практика» встретился с министром промышленности и торговли РФ
24 июля 2018 10:12
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Врио заместителя председателя Правительства Самарской области - министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин принял участие в специализированной стажировке в Минпромторге РФ, которая проводится для руководителей региональных органов исполнительной власти, курирующих вопросы промышленности и торговли в субъектах Российской Федерации. 20 июля 2018 года состоялась встреча с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба облправительства.
Глава Минпромторга отметил необходимость обмена опытом и идеями между федеральным Министерством и регионами. «Подобные программы стажировки дают возможность в дальнейшем реализовать полученные знания на практике, а также синхронизировать проекты с федеральной повесткой, в частности, анализировать собственные региональные планы развития промышленности и встраивать в федеральный план Министерства для построения единой стратегии развития промышленности», - подчеркнул Денис Мантуров.
За время стажировки участники программы посетили сессии по отраслевым тематикам Минпромторга, прошли практическое занятие по заполнению информации в государственной информационной системе «Промышленность», осмотрели промышленную инфраструктуру в Технополисе «Москва», где получили информацию о преимуществах создания промышленных кластеров, технопарков и индустриальных парков, и о мерах поддержки, оказываемых Минпромторгом России для данных промышленных комплексов.
«"Федеральная практика" - это канал прямого взаимодействия с ответственными сотрудниками Минпромторга РФ, возможность обсудить значимые для Субъекта вопросы и чётче понять требования к работе со стороны коллег. Полезным было изучение опыта Минпромторга по организации проектной деятельности, рекомендации по мерам государственной поддержки участников Кластера производителей автокомпонентов, по стимулированию несырьевого экспорта», - отметил Николай Брусникин.
По словам главы областного минпрома в ближайшее время должны произойти изменения в инструментарии СПИК, также планируется и расширение мер господдержки. Это должно способствовать более эффективной реализации промышленной политики в Самарской области в части заключения соответствующих инвестконтрактов с группой предприятий, например, поставщиков автокомплектующих и их обязательствами по внедрению новых технологий и обеспечению качества продукции.
«Важными для увеличения выпуска продукции, а значит и увеличения числа рабочих мест, являются также принимаемые меры по субсидированию транспортных издержек при поставках автомобилей, автобусов, транспортной техники в отдаленные регионы страны», - подчеркнул Николай Брусникин.
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