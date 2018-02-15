Самарский метрополитен оштрафовали за слишком высокие кассы
15 февраля 2018 11:52
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Сотрудники Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области проверили станции метро в столице региона. Оказалось, что ни одна из них не приспособлена для маломобильных граждан, пишет 63.ру.
— Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие. Мы выдали предписания, но нарушения до сих пор не устранили, — сообщили представители Минсоцразвития.
По их словам, в отношении должностных лиц муниципального предприятия «Самарский метрополитен» и самого МП возбудили административные дела. Для первых сумма штрафов составила 2–3 тысячи рублей, для юрлица — 20–30 тысяч рублей.
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