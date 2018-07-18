Самарские таможенники выявили уклонение от уплаты таможенных платежей более 7 миллионов рублей
18 июля 2018 12:38
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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Самарской таможней, было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное сотрудником крупного промышленного предприятия Самарской области.
Во время ввоза оборудования на территорию Российской Федерации при подаче таможенной декларации в таможенный орган была сокрыта информация о наличии существования контракта на оказание услуг, что повлияло на недостоверное заявление таможенной стоимости.
Указанные действия повлекли неуплату таможенных платежей в федеральный бюджет в сумме 7146596 рублей. Статья 194 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в особо крупном размере, который, составляет сумму более 6 000 000 рублей.
По данному факту Самарской таможней возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
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