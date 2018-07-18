Самарские таможенники выявили уклонение от уплаты таможенных платежей более 7 миллионов рублей

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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Самарской таможней, было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное сотрудником крупного промышленного предприятия Самарской области.Во время ввоза оборудования на территорию Российской Федерации при подаче таможенной декларации в таможенный орган была сокрыта информация о наличии существования контракта на оказание услуг, что повлияло на недостоверное заявление таможенной стоимости.Указанные действия повлекли неуплату таможенных платежей в федеральный бюджет в сумме 7146596 рублей. Статья 194 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в особо крупном размере, который, составляет сумму более 6 000 000 рублей.По данному факту Самарской таможней возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.