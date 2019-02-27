Самарские фермеры готовы включиться в процесс создания экологически чистой продукции
27 февраля 2019 12:58
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Президент России Владимир Путин поручил правительству создать защищенный бренд отечественной чистой, "зеленой" продукции. Об этом он заявил 20 февраля в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию. По словам главы государства, такой бренд должен подтверждать, что в производстве продукции используются только безопасные для здоровья человека технологии, а также служить гарантией высокого качества на внутреннем и внешнем рынках.
На региональном уровне подобная инициатива была высказана губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, по поручению которого областное аграрное ведомство разработало систему добровольной сертификации "Самарское качество". Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев, объектами сертификации являются пищевая продукция (мясо, мясная продукция, молоко, молочная продукция) и продовольственное сырье (продукция животноводства, кормовая продукция), пишет "Волжская коммуна".
"Основной целью добровольной системы сертификации "Самарское качество" является противодействие контрафакту и фальсификату, что непосредственно влияет на безопасность жизни и здоровья жителей региона, — подчеркнул замминистра. — Участие в этой системе сможет не только повлиять на повышение качества продукции на прилавках наших магазинов, но и помочь местным производителям стать более узнаваемыми на рынке. "Самарское качество" не позволит недобросовестным конкурентам, используя сверхнизкие цены, доминировать на рынке с некачественным продуктом и даст толчок развития местным производителям".
В вопросах обеспечения рынка качественным продовольствием областной Минсельхоз делает серьезную ставку на развитие фермерства. Финансирование этого направления в рамках региональной составляющей госпрограммы "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в текущем году составит 123 млн рублей. Начинающие фермеры смогут получить до 3 млн рублей, семейным животноводческим фермам, осуществляющим разведение КРС мясного и молочного направления, будут доступны гранты до 30 млн рублей, фермерские хозяйства с иными видами деятельности смогут получить 21,6 млн рублей. В 2018 году получателями грантовой поддержки в губернии стали 50 начинающих фермеров и 4 главы семейных животноводческих ферм. Это позволило фермерам приобрести 274 единицы техники и оборудования, свыше 1000 голов КРС мясного и молочного направлений, а также создать 148 рабочих мест.
Поголовье кролиководческого хозяйства Елены Глазковой в Красноярском районе насчитывает более тысячи голов. Как подчеркивает начинающий фермер, забота государства о брендировании чистой продукции является очень актуальной.
"Наше хозяйство находится в экологически чистом районе, мы не покупаем комбикорм, а изготавливаем его сами, в соответствии с рецептурой, разработанной совместно со специалистами Московской ветеринарной академии им. Скрябина, — подчеркнула она. — Кроликов нельзя кормить чем попало, им нельзя вкалывать гормоны роста, мясо кролика не впитывает в себя вредных веществ, само по себе оно имеет высокую степень экологичности. Поэтому мы ручаемся за свою продукцию и обязательно сертифицируем ее в соответствии с новой областной системой".
С ней солидарен глава КФХ Николай Сидоров, который содержит перепелиную ферму в Исаклинском районе — 6 тыс. птиц, здесь ежедневно производится 1,5 тыс. штук перепелиных яиц, а также мясо птицы.
"Я занимался птицеводством более 10 лет в рамках личного подсобного хозяйства, а после того, как мне был выдан грант на развитие, хозяйство укрупнилось и стало фермерским, — рассказал Николай Сидоров. — Мы купили оборудование, которое позволило облегчить наш труд и увеличить объемы производства".
Вопрос создания "зеленого" бренда фермер считает жизненно важным. Хозяйство выпускает экологически чистый диетический продукт, который используется в лечебно-профилактических целях и рекомендован детям. "Необходимо с заботой относиться к нашим потребителям и строить производство на натуральных компонентах", — заявил фермер.
Благодаря господдержке в прошлом году в Большеглушицком районе открыл свое хозяйство по производству кумыса фермер Амангильды Шукуров — на выданный облминсельхозом грант он закупил оборудование и лошадей.
"В завозной продукции очень много химических добавок — консервантов, усилителей вкуса и т.д.,— отметил глава КФХ. — А мы производим настоящее и не собираемся вмешиваться в рецептуру, поскольку хорошего продукта с помощью химии не получится. Это очень важно, ведь речь идет о здоровье жителей нашей страны".
Семейная птицеводческая ферма Владимира Рузанова в Борском районе уже создала собственный бренд "Борская индейка". Хозяйство имеет полный производственный цикл — от выращивания до переработки. С мясокомбината продукция поставляется напрямую потребителю, но вскоре планируется открыть собственную розничную сеть и привлечь в нее других фермеров области.
Заместитель руководителя хозяйства Сергей Шатохин рассказал, что сегодня поголовье птицы на ферме насчитывает 15 тыс. и постепенно увеличивается. Ощутимую помощь хозяйство получает от областного Минсельхоза, который выдал птицеводам грант, а сейчас фермеры подали документы на получение еще одного гранта. Сегодня продукция реализуется на территории Самарской области, а в перспективе планируется расширить географию поставок. По мнению фермеров, дополнительная поддержка государства позволит объединить профильные КФХ и тогда местная продукция станет заметной уже в масштабах всей страны.
"Мы хотим, чтобы наши граждане получали здоровую продукцию, а не везли из Европы продовольствие подчас сомнительного качества, — сказал Сергей Шатохин. — Первоочередная задача на данном этапе — накормить нашу область. Мы стремимся к тому, чтобы люди получали лучшее из того, что у нас производится. Мы родились и выросли в России, это земля наших отцов и дедов, здесь растут наши дети. Мы хотим, чтобы они были здоровыми, и огромную роль в этом играет здоровое питание".
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