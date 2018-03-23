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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарская область выпустит облигации на 12 млрд рублей

23 марта 2018 09:35
75
Самарская область выпустит облигации на 12 млрд рублей
На 2018 год чиновники установили сумму в размере 8 миллиардов рублей.

Правительство Самарской области установило предельный объем выпуска государственных ценных бумаг. На 2018 год чиновники установили сумму в размере 8 миллиардов рублей. Об этом говорится в постановлении за подписью врио председателя кабинета министров Александра Нефедова.

— На 2019 год предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области составят 7 миллиардов рублей, в 2020 году — 12 миллиардов. Контроль за постановлением возложен на министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова, — говорится в документе.

Облигационный заем в Самарской области реализовали по инициативе губернатора региона Николая Меркушкина, который поручил областным властям разработать финансовый инструмент для привлечения денег населения и инвесторов на строительство крупных инфраструктурных объектов.

В качестве пилотного выбрали проект реновации исторического центра Самары «Пять кварталов», который предполагает застройку в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Садовой, Льва Толстого и Молодогвардейской, пишет 63.ru.

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Комментарии



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