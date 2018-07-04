Самарская область уже заработала на ЧМ-2018 2,5 млрд рублей
4 июля 2018 13:29
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Чемпионат мира по футболу 2018 года начал приносить первые плоды. В экономику Самарской области из туристической отрасли поступило уже 2,5 млрд рублей. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
По словам чиновника, особой популярностью у болельщиков пользуются туристические маршруты, которые проходят через многие достопримечательности города. Лидерами по посещаемости стали музей "Самара космическая", бункер Сталина, выставка "Самара 2018", а также музей Алабина, пишет "КП в Самаре".
Напомним, в Самаре прошли уже пять матчей ЧМ-2018. За это время город посетили туристы из Коста-Рики, Сербии, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Дании, Австралии, Сенегала и других стран. В эту субботУ, 7 июля, на стадионе "Самара Арена" пройдет матч 1/4 финала между сборными Швеции и Англии.
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