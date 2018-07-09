Самарская область укрепляет экономическое сотрудничество с Индией
9 июля 2018 09:20
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Состоялась встреча врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра промышленности и технологий Самарской области Николая Брусникина и министра тяжелого машиностроения Республики Индии Анната Гетте.
Ключевой темой общения стало взаимовыгодное сотрудничество предприятий губернии с зарубежными партнерами. Так, сызранское акционерное общество «ТЯЖМАШ» с индийской республикой связывают более чем 15-летние деловые отношения в части поставок оборудования для энергетического сектора. Для сферы атомной энергетики Индийской республики в 2005 году был поставлен комплект гидравлических амортизаторов (АЭС «Куданкулам»). В 2016 АО «ТЯЖМАШ» заключило ряд крупных контрактов на поставку широкой номенклатуры оборудования для блоков №3 и №4 той же АЭС. В данный момент для обеспечения контроля за ходом изготовления оборудования на АО «ТЯЖМАШ» действует представительство Индийской корпорации по атомной энергии лимитед (ИКАЭЛ).
«Самарская область – один из ведущих центров российского машиностроения. Внешнеторговый оборот между нашим регионом и Республикой Индия в 2017 году составил 170,9 миллионов долларов США. И, как мы видим, темпы роста торгового оборота год от года увеличиваются», - отметил Николай Брусникин.
В свою очередь, министр тяжелого машиностроения Индии подчеркнул важность сотрудничества с нашим регионом и выразил уверенность, что партнерские отношения будут развиваться и дальше. В ходе встречи Аннат Гетте пригласил главу областного Минпрома посетить республику.
В рамках визита в Самару индийская делегация также посетила матч четвертьфинала между национальными сборными Швеции и Англии и познакомилась с городом. Аннат Гетте отметил высокий уровень подготовки города-организатора игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM Самары и поблагодарил за гостеприимство, сообщает пресс-служба облправительства.
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