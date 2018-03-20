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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарская область получит дотацию на повышение оплаты труда бюджетникам

20 марта 2018 13:32
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Самарская область получит дотацию на повышение оплаты труда бюджетникам
На эти цели в областной бюджет губернии поступят 254,5 миллиона рублей.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Правительства РФ.
Зарплату работникам бюджетной сферы — ученым, врачам и учителям — в Самарской области поднимут до прожиточного минимума в России.

— Ассигнования выделят из резервного фонда Правительства РФ в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11163 рублей, — говорится в документе.

Еще почти миллиард Кабмин РФ распределит позднее, с учетом итогов достижения целевых показателей повышения зарплат бюджетников. Всего в 2018 году зарплаты бюджетников проиндексируют на 4%, пишет 63.ру.
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