Самарская область получила дотации на увеличение МРОТ из резервного фонда Правительства России
22 марта 2018 11:00
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Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина в России минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года будет приравнен к прожиточному минимуму, и составит 11 163 рублей.
«У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется — у нас и меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы. То есть, экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — заявил Владимир Путин.
Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Правительства Российской Федерации 20 марта 2018 года. Распоряжением Правительства РФ утверждено распределение ассигнований в размере 20 млрд. рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов РФ на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.
Самарской области в соответствии с данным распоряжением планируется предоставление в 2018 году дотации в сумме 254 550 тыс. рублей. Вышеуказанная дотация из федерального бюджета будет учтена в ближайших поправках в областной бюджет.
В конце 2017 года глава региона Дмитрий Азаров совместно с депутатами СГД приняли дополнительное решение о выделении средств с целью исполнения показателей майских Указов Президента, реализация которых находится на особом контроле у Главы региона. Эффективность принятых мер на начало года показала, что все решения были приняты своевременно.
«Дополнительные решения также мы реализовали уже в текущем месяце. Они позволят нам, в том числе, справляться с задачей по МРОТ. Ситуация подвижная, средняя заработная плата по региону меняется. И я рассчитываю, что задача по сохранению этих пропорций и в дальнейшем должна применяться в отношении категорий, которые отмечены в Указе Президента. Кроме этого, напомню, что в этом году мы впервые за последние пять лет провели индексацию и по тем работникам, которые не входят в Указы Президента РФ», - отметил Дмитрий Азаров во время рабочего визита в Самарскую область заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец.
В целях исполнения федерального законодательства в областном бюджете на 2018 год предусмотрены средства в объеме 434,2 млн. рублей на доведение минимальной заработной платы низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, до МРОТ, устанавливаемом на федеральном.
Кроме того, в целях исполнения вышеуказанного закона муниципальными образованиями Самарской области также приняты решения о выделении дополнительных средств на доведение минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений до МРОТ (корректировка муниципальных бюджетов будет осуществлена до 01.05.2018). Потребность муниципальных образований в увеличении расходов местных бюджетов на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года составляет чуть более 200 млн. рублей.
Доведение заработной платы до МРОТ затронет все категории работников бюджетной сферы, у которых заработная плата ниже 11 163 рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
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