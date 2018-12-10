Самарская область и Госкорпорация «Росатом» будут сотрудничать
10 декабря 2018 14:00
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В рамках V международного форума «Город будущего», который состоялся в Тольятти на минувшей неделе, проектный офис цифрового развития Самарской области организовал ряд рабочих встреч и консультаций для делегации Госкорпорации «Росатом».
Представители «Росатома» во главе с директором по управлению блоком продуктов для программы цифровой экономики Александром Чураевым провели серию переговоров с врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станиславом Казариным, главой г.о. Тольятти Сергеем Анташевым, представителями министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, руководителями самарских IT-компаний.
Основным итогом переговоров стала договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве Самарской области с ГК «Росатом» в реализации на территории региона проектов «Умный город» и «Умное здравоохранение». Госкорпорация имеет уникальные компетенции и опыт реализации этих проектов. Самарская область с 2018 года активно готовится к внедрению технологий «умного» города в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске, которые вошли в список пилотных городов проекта «Умный город» Минстроя РФ. Кроме этого, у «Росатома» существуют готовые к реализации проекты цифровой трансформации ЖКХ, которые могут быть востребованы в Самарской области. Куратором взаимодействия с Госкорпорацией со стороны региона назначен проектный офис цифрового развития Самарской области. Напомним, он создан по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и призван совместно с научными организациями и бизнесом продвигать IT-продукты самарских компаний в сфере цифровой экономики на российском рынке, привлекать инвестиции от федеральных институтов развития и крупных российских инвесторов, сообщает пресс-служба облправительства.
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