Самарская губдума приняла поправки в областной бюджет-2018

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Сегодня, 14 ноября на заседаниии Самарской губдумы в первом чтении принят проект бюджета Самарской области на 2019 г.«Хочу отдельно отметить конструктивное взаимодействие между Правительством и Самарской Губернской думой на этапе разработки бюджета. Проведено подробное обсуждение по разделам, конкретным направлениям. Эта совместная работа, а также рассмотрение проекта и прогноза на расширенном заседании Правительства позволило прийти к консолидированному решению", - отметил глава Самарской областиВпереди работа над поправками, второе чтение главного финансового документа региона запланировано в начале декабря, после федерального бюджета, сообщает Департамент информационной политики Самарской области.Также сегодня на пленарном заседании Самарской губернской думы в двух чтениях приняли поправки в закон об областном бюджете на 2018 г.Параметры областного бюджета на 2018 год составят: доходы - 150,9 млрд руб., расходы - 153,8 млрд руб., дефицит - 2,9 млрд рублей.