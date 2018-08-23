Самарская экономика показала рост в ряде отраслей
23 августа 2018 09:40
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Региональные предприятия в первом полугодии 2018-го существенно нарастили прибыль. Об этом свидетельствует последний отчет Самарастата, отражающий сальдированный финансовый результат экономики области. Общий результат по всем отраслям экономики за январь–июнь 2018 года равен 104,6 млрд рублей. Годом ранее он составлял 86,5 млрд рублей.
Больше всего прибыли принесли добыча полезных ископаемых — (63,686 млрд рублей), обрабатывающие производства (23,078 млрд рублей) и отрасль транспортировки и хранения (9,91 млрд).
В минус ушла научная техническая профессиональная деятельность (-284,8 млн рублей), гостиницы и предприятия общественного питания (-97,3 млн) и организации, ведущие деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (-11,6 млн рублей), пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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