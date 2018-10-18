Самарская делегация участвует в работе Первого форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.

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Сегодня в Ташкенте стартовала работа Первого форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.В работе форума активное участие принимает самарская делегация, стенд Самарской области на выставке регионов - один из самых популярных, сообщает Департамент информационной политики региона.В рамках форума состоялись переговоры между Самарской областью и Хорезмской областью Узбекистана. Основные направления сотрудничества:сельское хозяйство;текстильная промышленность;образование и развитие кадрового потенциала;.туризм и развитие авиационного сообщения.Хоким Хорезмской области:"Мы нашли множество точек соприкосновения - от создания совместных производств до развития туризма и открытия прямого авиасообщения. Уверен, после форума мы продолжим более тесное сотрудничество между Хореземским и Самарским регионом".Фото Департамента.