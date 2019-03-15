С самарских должников-алиментщиков взыскано свыше 26 миллионов рублей.

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Судебные приставы Самарской области уделяют большое внимание своевременной уплате алиментных платежей в пользу несовершеннолетних детей. За 2 месяца 2019 года Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было возбуждено более 1,7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму свыше 49 миллионов рублей. В результате примененных к должникам мер было взыскано более 26 миллионов рублей. В рамках 1,5 тысяч исполнительных производств на общую сумму в 16 миллионов рублей были направлены постановления об удержании алиментов с заработной платы должников.Стоит отметить, что в рамках исполнительных производств к должникам — алиментщикам применялись, в том числе, и ограничения. Так, с начала года было ограничено в праве выезда свыше 3 тысяч должников по алиментам, а в праве управления транспортными средствами — более 500 должников. В результате применения данных мер удалось взыскать более 11 миллионов рублей.