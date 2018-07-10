С руководством фонда Сколково встретился глава региона Дмитрий Азаров

101

Как сообщалось ранее, 9-10 июля Фонд Сколково проводит в Самарской области свой Консультативный научный совет.Сегодня с членами Совета и руководством фонда встретился глава региона. Состоялся заинтересованный диалог о развитии сотрудничества @skolkovo_ru и регионом по разным направлениям. "Многолетнее сотрудничество Самарской области и Фонда Сколково имеет разновекторный характер, - подчеркнул Глава регионаМногие члены Совета имеют представление об инновационном потенциале региона, более того - приложили усилия, чтобы этот потенциал развивался",-подчеркнул Дмитрий Азаров на встрече с @skolkovo_ru. Напомним, Самарская область и фонд имеют предварительные договорённости о заключении соглашения.Они были достигнуты в рамках ПМЭФ на встрече Дмитрия Азарова и президента фонда Виктора Вексельберга. Стороны также договорились о планах по созданию регионального оператора @skolkovo_ru на территории технопарка "Жигулевская долина". Сегодня эти планы обсуждались более предметно.Глава региона отметил, что Научно-технический совет региона, который по инициативе Дмитрий Азаров существенно обновился и усилил влияние, особое внимание уделяет развитию инноваций и современных технологий именно в Тольятти:"Это город, в котором закладывается экономика будущего региона".Кроме того, Дмитрий Азаров заявил о планах по созданию в Самарской области регионального агентства наук и технологий. Оно сможет стать единым центром, определяющим вектор развития научно-технологического комплекса региона. Советы и рекомендации @skolkovo_ru здесь тоже будут весьма полезны, передает Департамент информационного развития области.Соредседатель Совета @skolkovo_ru, вице-президент РАНвысоко оценил потенциал Самарской области как центра инноваций: "Самара - научно-технологический город. Сегодня для нас очень важным является развитие современных технологий, прежде всего, биомедицинских и информационных".

"Нам нужно расширять сотрудничество между фондом Сколково и Самарой. Потенциал у вас прекрасный, большой, и надо использовать его на всю катушку",- резюмировал Жорес Алфёров.