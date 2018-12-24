С 1 января в Самарской области будут увеличены размеры ежемесячных денежных выплат

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С 1 января 2019 года будут увеличены размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области, ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также выплаты семьям с детьми, производимым в соответствии с законодательством Самарской области.Кроме того, с 1 января 2019 будут увеличены размеры ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 9 967 руб. до 10 181 руб. и ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка с 10328 руб. до 10565 руб.Перерасчет размеров выплат будет произведен министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области в автоматизированном режиме без обращения граждан.Также сообщаем, что в настоящее время Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», предусматривающий индексацию отдельных видов пособий в соответствии с федеральным законодательством на 3,4% с 1 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба облправительства.pixabay.com